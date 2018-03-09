Глава СБУ обвинил руководство ДНР в подготовке теракта вместе с Рубаном
Об этом сообщают украинские СМИ.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан планировал террористические акты в Киеве вместе с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Захарченко и министром доходов и сборов Александром Тимофеевым.
По словам Грицака, существуют якобы весомые доказательства этого сговора.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что выслушал доклад главы СБУ Василия Грицака о задержании Рубана, который подозревается в подготовке вооруженных нападений на руководство Украины.