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11:57   10 Марта 2018
Россия
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Грудинин для народа или народ для Грудинина?

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

Сборная левых сил собирается поддержать красного кандидата на московском митинге. Эксперт уверен, что мероприятие не про предвыборную кампанию бизнесмена.

Борющаяся за построение социализма в России организация «Левый Фронт» инициировала в Москве 10 марта митинг за честные выборы в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Солидарность с движением проявили КПРФ, Союз советских офицеров, Комсомол и патриотическая организация ПДС НПСР. Сборная левых собралась на Театральной площади возле памятника отцу-основателю социализма Карлу Марксу.

Как сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня» с места событий, в столице на мероприятие пришли около полутора тысяч человек, что почти в три раза меньше, чем было заявлено. В Хабаровске митинг собрал чуть более 30 человек, в Иркутске - 20.  

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

О готовности поддержать Грудинина лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов объявил еще в январе. 3 февраля кандидат от КПРФ посетил съезд делегатов ЛФ, где подтвердил  приверженность общим целям, в частности, напомнил о намерении национализировать банки, стратегические отрасли и разобраться с микрофинансовыми организациями.

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

Финансовый вопрос в предвыборной кампании Грудинина стоит особняком. После истории с упорно незакрывающимися зарубежными счетами латифундиста в экспертном сообществе пошли разговоры о скором снятии Павла Николаевича с выборов. 7 марта точки над i расставила глава ЦИК Элла Памфилова, признав, что нарушения имели место, но вопрос о снятии на основании швейцарских документов Центризбирком ставить не может. Сведения о толщине кошелька Грудинина решили напечатать на агитационных плакатах в его поддержку во избежание дальнейших спекуляций.

На протяжении скандала с золотыми слитками на зарубежных депозитах, иностранной недвижимостью родственников коммуниста его рейтинг не претерпел существенных изменений. Опросы* ВЦИОМ свидетельствуют, что уровень народной поддержки колебался от 6% до 7%. Тем не менее, в КПРФ, судя по всему, теперь оберегают своего не очень опытного в политике кандидата от СМИ. На митинге  с журналистами общался только лидер партии Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Грудинин лишь произнес небольшую речь со сцены. 

 До выборов остается девять дней и очевидно, что уличные мероприятия уже не помогут Грудинину существенно укрепить свои позиции, заручившись поддержкой москвичей. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов с этим согласен.

«Для москвичей, что Удальцов, что антифа, что националисты – это все крайние политические движения. Они в этом не разбираются, а только раздражаются. Митинги в последнее время в Москве не работают. Работает только центральное телевиденье, которое охватывает основного голосующего избирателя. Митинг – это для фриков», - говорит эксперт.

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

Главный бенефициар субботнего мероприятия вовсе не Грудинин, а лидер «Левого Фронта», полагает собеседник агентства.

«Удальцов конкретизирует свой образ после возвращения (из колонии). Единственная ниша, в которой ему осталось работать – это компартия и с богатым, обеспеченным Грудининым. Как он будет объединять левое движение? Может быть с Грудининым они постараются выстроить партию, которая будет альтернативой компартии РФ. А левая молодежь вообще считает, что выборы это пережиток и нужна только революция. Но левой молодежи у нас в России мало», - поделился мнением Смирнов.

* - Данные представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре - 1800 респондентов, в январе - 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает в 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ. 

Автор: Григорий Рощин
#кпрф #митинг #выборы 2018 #удальцов #левый фронт #грудинин
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