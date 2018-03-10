Грудинин для народа или народ для Грудинина?

Сборная левых сил собирается поддержать красного кандидата на московском митинге. Эксперт уверен, что мероприятие не про предвыборную кампанию бизнесмена.

Борющаяся за построение социализма в России организация «Левый Фронт» инициировала в Москве 10 марта митинг за честные выборы в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Солидарность с движением проявили КПРФ, Союз советских офицеров, Комсомол и патриотическая организация ПДС НПСР. Сборная левых собралась на Театральной площади возле памятника отцу-основателю социализма Карлу Марксу.

Как сообщает корреспондент ИА «Политика Сегодня» с места событий, в столице на мероприятие пришли около полутора тысяч человек, что почти в три раза меньше, чем было заявлено. В Хабаровске митинг собрал чуть более 30 человек, в Иркутске - 20.

О готовности поддержать Грудинина лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов объявил еще в январе. 3 февраля кандидат от КПРФ посетил съезд делегатов ЛФ, где подтвердил приверженность общим целям, в частности, напомнил о намерении национализировать банки, стратегические отрасли и разобраться с микрофинансовыми организациями.

Финансовый вопрос в предвыборной кампании Грудинина стоит особняком. После истории с упорно незакрывающимися зарубежными счетами латифундиста в экспертном сообществе пошли разговоры о скором снятии Павла Николаевича с выборов. 7 марта точки над i расставила глава ЦИК Элла Памфилова, признав, что нарушения имели место, но вопрос о снятии на основании швейцарских документов Центризбирком ставить не может. Сведения о толщине кошелька Грудинина решили напечатать на агитационных плакатах в его поддержку во избежание дальнейших спекуляций.

На протяжении скандала с золотыми слитками на зарубежных депозитах, иностранной недвижимостью родственников коммуниста его рейтинг не претерпел существенных изменений. Опросы* ВЦИОМ свидетельствуют, что уровень народной поддержки колебался от 6% до 7%. Тем не менее, в КПРФ, судя по всему, теперь оберегают своего не очень опытного в политике кандидата от СМИ. На митинге с журналистами общался только лидер партии Геннадий Зюганов, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Грудинин лишь произнес небольшую речь со сцены.

До выборов остается девять дней и очевидно, что уличные мероприятия уже не помогут Грудинину существенно укрепить свои позиции, заручившись поддержкой москвичей. Директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов с этим согласен.

«Для москвичей, что Удальцов, что антифа, что националисты – это все крайние политические движения. Они в этом не разбираются, а только раздражаются. Митинги в последнее время в Москве не работают. Работает только центральное телевиденье, которое охватывает основного голосующего избирателя. Митинг – это для фриков», - говорит эксперт.

Главный бенефициар субботнего мероприятия вовсе не Грудинин, а лидер «Левого Фронта», полагает собеседник агентства.

«Удальцов конкретизирует свой образ после возвращения (из колонии). Единственная ниша, в которой ему осталось работать – это компартия и с богатым, обеспеченным Грудининым. Как он будет объединять левое движение? Может быть с Грудининым они постараются выстроить партию, которая будет альтернативой компартии РФ. А левая молодежь вообще считает, что выборы это пережиток и нужна только революция. Но левой молодежи у нас в России мало», - поделился мнением Смирнов.

* - Данные представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник». В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре - 1800 респондентов, в январе - 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает в 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.