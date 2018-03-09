Хакеры попытались заразить 300 тысяч российских компьютеров для добычи криптовалюты
Массовая атака хакеров, нацеленная на заражение компьютеров криптомайнером, была зафиксирована специалистами из Microsoft.
Жертвами злоумышленников могли стать 400 тысяч человек. Такие данные приводит издание Bleeping Computer.
Аналитики нашли цифровые следы кампании по распространению вредоносных программ. Комплекс из 80 тысяч сложных троянов, которые способны маскироваться, пытался преодолевать защитные модули на протяжении 12 часов без перерыва. Эту атаку удалось отразить продукту компании Microsoft «Защитник Windows» (Windows Defender).