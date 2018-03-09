Олимпийские чемпионы провели зарядку в КБР на акции «Выбираем сильную страну»

Олимпийские чемпионы провели зарядку с жителями КБР в рамках флешмоба «Межнациональная зарядка 180318: Мы выбираем сильную страну», который запущен в честь выборов президента.

В акции, прошедшей в Нальчике, поучаствовали олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин, а также олимпийские чемпионы по греко-римской борьбе Мурат Карданов и Асланбек Хуштов.

День выдался дождливым, однако на тренировку пришли сотни студентов и школьников.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта. В президентской гонке участвуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что глава Крыма поучаствовал в акции «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов».