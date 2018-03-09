Террористы в Сирии обстреляли пункт пропуска Эль-Вафидин

Боевики из зенитных орудий обстреляли пункт пропуска в сирийском населенном пункте Эль-Вафидин.

Об этом журналистам рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Владимир Золотухин. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал.

Ранее стало известно, что конвой из 15 машин международных гуманитарных организаций, вышедший в пятницу из Эль-Вафидина, достиг Восточной Гуты. Ожидается, что вместе с ним район покинут несколько десятков мирных граждан и боевиков со своими семьями.