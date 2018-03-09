Глава польского избиркома станет наблюдателем на выборах президента РФ

Председатель избирательной комиссии Польши Войцех Гермелиньский станет наблюдателем на предстоящих выборах президента России 18 марта текущего года.

По информации РИА Новости, председатель получил письмо с приглашением поприсутствовать на голосовании в марте. Гермелиньский заявил, что принимает предложение. Наблюдателем станет так же и заместитель председателя.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец. Его избирательный штаб собрал более 1,6 миллиона подписей в поддержку кандидата.