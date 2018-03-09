Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
17:30   9 Марта 2018
Россия
162

Немножко не догнали: Ефремов объяснил реакцию жителей Самары на спектакль с матом

Немножко не догнали: Ефремов объяснил реакцию жителей Самары на спектакль с матом

Выступление российского актера Михаила Ефремова в Самаре накануне дня 8 марта обернулось скандалом.

Ожидания зрителей от юмористической постановки с известным актером не оправдались - в том числе, из-за мата со сцены. Постановка получила возмущенные отзывы зрителей, большинство ушли из театра, не дождавшись развязки. Некоторые заявили, что Ефремов устроил на сцене помойку и балаган.

Актер в беседе с «МК» всячески отверг обвинения в свой адрес. Он отметил, что постановка Гарольда Пинтера «Не становись чужим» является черной английской комедией.

«Немножко не догнали, вот и все», - прокомментировал актер реакцию зрителей.

После постановки самарская актриса Алла Коровкина пожаловалась в соцсетях на то, что спектакль задержали на 35 минут и даже не извинились. Она также написала, что актер вышел на сцену пьяным, путал текст, а на требование зрителей говорить громче послал всех матом. В результате к финалу зал опустел, подчеркнула она.

Ефремов не разделил мнения актрисы, отметив, что до этого на спектакле в Воронеже все зрители смеялись.

Автор: Ольга Шпакова
#культура #самара #ефремов #спектакль #не становись чужим #пинтер
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7807
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
18670
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
33852
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1244
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса