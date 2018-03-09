Немножко не догнали: Ефремов объяснил реакцию жителей Самары на спектакль с матом

Выступление российского актера Михаила Ефремова в Самаре накануне дня 8 марта обернулось скандалом.

Ожидания зрителей от юмористической постановки с известным актером не оправдались - в том числе, из-за мата со сцены. Постановка получила возмущенные отзывы зрителей, большинство ушли из театра, не дождавшись развязки. Некоторые заявили, что Ефремов устроил на сцене помойку и балаган.

Актер в беседе с «МК» всячески отверг обвинения в свой адрес. Он отметил, что постановка Гарольда Пинтера «Не становись чужим» является черной английской комедией.

«Немножко не догнали, вот и все», - прокомментировал актер реакцию зрителей.

После постановки самарская актриса Алла Коровкина пожаловалась в соцсетях на то, что спектакль задержали на 35 минут и даже не извинились. Она также написала, что актер вышел на сцену пьяным, путал текст, а на требование зрителей говорить громче послал всех матом. В результате к финалу зал опустел, подчеркнула она.

Ефремов не разделил мнения актрисы, отметив, что до этого на спектакле в Воронеже все зрители смеялись.