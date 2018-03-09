Путин поблагодарил участников КВН за талант
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников Клуба веселых и находчивых (КВН) за актуальность юмора и талант.
Напомним, российский лидер посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. Программу в пятницу транслировал Первый канал.
«Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей. Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое», — заявил Путин после игры.
В конце минувшего года российский президент наградил ведущего КВН Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.