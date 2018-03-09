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17:06   9 Марта 2018
Весь мир
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Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент

Эрдоган: ВС Турции могут начать наступление на Африн в любой момент

Турецкие ВС в рамках операции «Оливковая ветвь» на севере САР могут в любое время начать наступление на окруженный ими Африн.

Такое заявление сделал глава Турции Тайип Эрдоган в ходе выступления в Анкаре. Он также подчеркнул, что с начала операции в сирийском регионе Африн был уничтожен 3171 боевик.

Генштаб турецких Вооруженных сил объявил 20 января о начале «Оливковой ветви» против отрядов «Сил народной самообороны» и курдской партии «Демократический союз» в Африне. Анкара считает данные организации террористическими.

В среду сообщалось, что глава РФ Владимир Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Восточной Гуте.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #турция #эрдоган #вс турции #африн #оливковая ветвь
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