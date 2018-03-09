Савченко выступила в поддержку Рубана

Депутат украинской Рады Надежда Савченко поддержала руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, ранее арестованного по подозрению в подготовке терактов.

По информации портала LB.ua, политик подошла к клетке, в которой содержат Рубана и отдала ему честь. Савченко планировала «взять подозреваемого на поруки», но судьи удалились на совещание.

Киевский суд арестовал Рубана на 60 дней без возможности внесения залога. Главу Центра подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко и ряда высокопоставленных политиков.