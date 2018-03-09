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16:51   9 Марта 2018
Россия
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Путин: Во вмешательстве в выборы США с таким же успехом можно обвинить и американцев

Путин: Во вмешательстве в выборы США с таким же успехом можно обвинить и американцев

Люди, обвиняемые во вмешательстве в выборы в США, могли быть и американцами, заявил глава России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

«Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев», - отметил глава РФ.

Президент Российской Федерации добавил, что между Россией и Соединенным Штатами установились довольно сложные отношения. Люди, чьи имена были названы, могут, находясь в России, работать на американские компании, отметил Путин.

16 февраля американские власти выдвинули обвинения к 13-ти россиянам и 3-м российским организациям в попытках вмешаться в политические процессы Штатов и выборы-2016.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #политика #выборы в сша #вмешательство в выборы
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