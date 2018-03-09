Швыткин: Заявления США подтверждают необходимость укрепления обороноспособности РФ

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал недавние заявления американских военных о готовности Вашингтона ответить на «любую атаку» со стороны Москвы.

В частности, глава стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен сообщил, что российская разведка не знает, где находятся американские подлодки. Военный считает, что американские суда способны «уничтожить страну», если США выберут такой путь.

Швыткин в беседе с ФАН заявил, что такие слова американских военных подтверждают агрессивный характер Вашингтона. Подобные речи указывают на необходимости усиления обороноспособности России. Политик отметил, что российская сторона ни разу не говорила о нападении на какое-либо государство, военная политика РФ носит лишь оборонительных характер.

Комментируя слова Хайтена о подлодках, Швыткин отметил, что генерал только выдает желаемое за действительное. У России найдется чем ответить, заявил политик. Депутат также упомянул о послании Федеральному Собранию от 1 марта президента РФ Владимира Путина, главный смысл которого показать, что Москва хочет мира, а не войны. США нужно перестать «бряцать оружием» и сесть за стол переговоров, считает Швыткин.