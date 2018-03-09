Роскосмос в день рождения Гагарина напомнил о документальном фильме о первом космонавте планеты

Фильм с названием «Юрий Гагарин. 7 лет одиночества», вышедший в 2014 году, сняла телестудия Роскосмоса.

Как отметила корпорация на своей официальной странице в Facebook, Гагарину рукоплескал весь мир, а звезды мировой величины хотели заполучить его автограф.

Сообщается, что в документальной ленте создатели попробовали поразмышлять о том, чем жил первый космонавт планеты после совершения своего первого полета в космос.

Гагарин 12 апреля 1961 года впервые в мировой истории совершил орбитальный облет Земли на космическом корабле «Восток». 27 марта 1968 года космонавт, совершая плановый полет на самолете УТИ МиГ-15 вместе с полковником Владимиром Серегиным, разбился во Владимирской области.