Суд арестовал главу украинского Центра освобождения пленных
Киевский суд арестовал руководителя украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. Его подозревают в подготовке покушения на главу государства Петра Порошенко.
Ведомство постановило арестовать Рубана без возможности внесения залога. Глава Центра арестован на 60 дней.
Рубана задержали с большим количеством оружия при выезде из Донбасса. Руководитель «Офицерского корпуса» планировал атаковать Порошенко и высокопоставленных украинских политиков во время заседания в Верховной раде. В арсенале Рубана нашли гранатометы, минометы и ручную гранату, которую подозреваемый планировал взорвать уже внутри здания Рады.