Аксенов присоединился к эстафете «Выбор чемпионов» и отжался 18 раз
Глава Крыма Сергей Аксенов принял эстафету от главы Ярославской области Дмитрия Миронова.
Спортивная акция «Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов», стартовавшая в начале месяца, посвящена выборам президента Российской Федерации, которые назначены на 18 марта.
Ранее Миронов в рамках акции сделал 18 бросков по воротам голкипера молодежной хоккейной команды «Локо». Эстафету он передал Аксенову и главе Калининградской области Антону Алиханову.
На видео, которое Аксенов разместил на своей странице в Instagram, он отжимается от пола 18 раз и передает эстафету главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову и всей молодежи Крымского полуострова.
Принимаю Всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от моего друга – Губернатора Ярославской области Дмитрия Юрьевича Миронова. Отжимаюсь 18 раз. Эстафету передаю своему брату – Губернатору Ингушетии Юнус-беку Баматгиреевичу Евкурову @junusbek_evkurov и нашей крымской молодежи. #крым #спорт #россия #выборы2018 #крымроссиянавсегда