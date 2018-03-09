Теннисистка Серена Уильямс призналась в употреблении запрещенных веществ
Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала сообщения о приеме запрещенного препарата во время «Ролан Гаррос» в 2015 году.
Об этом сообщает ESPN. Уильямс отметила, что никогда не сдавала положительных допинг-проб, однако всегда имела терапевтические исключения на применение препаратов. По словам спортсменки, она бы никогда не выступила на «Ролан Гаррос», если бы не получила разрешение на прием веществ, так как в том году была невероятно больна.