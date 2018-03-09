ЛНР: Бойцы «Правого сектора» пытались проникнуть в республику
Такое заявление сделал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, группа воюющих в Донбассе бойцов добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (запрещенная в РФ экстремистская организация) пыталась проникнуть в самопровозглашенную Луганскую Народную Республику.
В районе населенного пункта Калиново военные Народной милиции ЛНР отразили попытку проникновения группы украинских националистов с целью провокации. Марочко уточнил, что изрядно отметивший день 8 марта противник спешно ретировался, бросив флаг с символикой своей организации.