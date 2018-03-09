Госдеп выплатит $11 миллионов за информацию о трех террористах, связанных с «Талибаном»

Американский Госдеп выплатит 11 миллионов долларов тому, кто предоставит достоверную информацию о трех боевиках, связанных с террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ).

Почти половину суммы ведомство выплатит за информацию, которая поможет задержать лидера группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» Маулана Фазлуллу. По три миллиона Госдеп заплатит за данные об Абдуле Вали и Мангале Баге.

В Госдепе считают, что Фазлуллу причастен к неудавшемуся теракту в США в 2010 году. Подведомственная ему группировка виновна в убийстве 148 учеников и преподавателей школы Пешаваре в 2014 году. Выплата за информацию об экстремистах объявлена в рамках программы «Награда за правосудие».