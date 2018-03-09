Под Волгоградом похищен мужчина

Трое неизвестных под Волгоградом избили мужчину, после чего переехали потерпевшего и, загрузив в багажник, увезли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел вечером в городе Камышине. Два парня и девушка напали на мужчину, после чего усадили его у ограждения у одной из вкопанных покрышек. Один из неизвестных сел в автомобиль Porsche Cayenne и проехался пострадавшему по ногам. После этого злоумышленники погрузили мужчину в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Полицейские установили, что номера машины находятся в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Волгоградской области.