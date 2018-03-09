Избиратели Новгородской области смогут поучастововать в конкурсе на лучшее селфи

Глава Солецкого муниципального района Новгородской области Александр Котов предлагает гражданам поучаствовать в конкурсе «Я живой» на лучшее селфи на выборах президента РФ 18 марта.

Об этом сообщает в четверг издание «Ваши Новости». Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо прийти на выборы президента России, найти плакат на избирательном участке с названием фотоконкурса, сделать фото и опубликовать его в социальной сети с соответствующими хештегами. Конкурс проводится в номинациях: «Лучшее селфи» и «Лучшее групповое фото».

В период с 25 марта по 1 апреля будут объявлены победители конкурса. Авторов лучших снимков ждут призы.