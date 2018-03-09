Puma выпустит кроссовки с героями из мультиков «Ну, Погоди!» и «Винни-Пух»

Немецкая компания Puma, выпускающая спортивную одежду и обувь, сообщила о запуске сотрудничества с киностудией «Союзмультфильм».

В рамках сотрудничества они выпустят две модели кроссовок Suede с известными героями из «Ну, погоди!» и «Винни-Пух», пишет «Афиша Daily».

На боковых частях черно-желтых кроссовок с «Винни-Пухом» будут расположены изображения Винни с воздушным шариком и Пятачка с пробковым ружьем. На заднике обуви появятся популярные фразы: «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».

puma suede x союзмультфильмhttps://t.co/ClVOZYuVQp this is so cute omg pic.twitter.com/8XNy2pCeoz — pixelated tears (@rrionhato) March 9, 2018

Модель c героями из «Ну, погоди!» выполнена из синей замши с белыми вставками. Обувь украсят картинки с изображениями Зайца и Волка.

Коллекция приурочена к 50-летнему юбилею со дня появления этой модели обуви в компании.