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15:28   9 Марта 2018
Весь мир
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Puma выпустит кроссовки с героями из мультиков «Ну, Погоди!» и «Винни-Пух»

Puma выпустит кроссовки с героями из мультиков «Ну, Погоди!» и «Винни-Пух»

Немецкая компания Puma, выпускающая спортивную одежду и обувь, сообщила о запуске сотрудничества с киностудией «Союзмультфильм».

В рамках сотрудничества они выпустят две модели кроссовок Suede с известными героями из «Ну, погоди!» и «Винни-Пух», пишет «Афиша Daily».

На боковых частях черно-желтых кроссовок с «Винни-Пухом» будут расположены изображения Винни с воздушным шариком и Пятачка с пробковым ружьем. На заднике обуви появятся популярные фразы: «Неправильные пчелы» и «Неправильный мед».

 

Модель c героями из «Ну, погоди!» выполнена из синей замши с белыми вставками. Обувь украсят картинки с изображениями Зайца и Волка.

Коллекция приурочена к 50-летнему юбилею со дня появления этой модели обуви в компании.

Автор: Ольга Шпакова
#общество #союзмультфильм #puma #кроссовки #suede
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