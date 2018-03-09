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15:22   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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ЕС выделит миллиард долларов макрофинансовой помощи Украине

ЕС выделит миллиард долларов макрофинансовой помощи Украине

Европейская комиссия предложила новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до одного миллиарда евро.

Об этом говорится в сообщении ЕК. Кроме того, еврокомиссар по финансам Пьер Московиси призвал официальный Киев продвигать реформы с новой силой для того, чтобы построить «более справедливую, стабильную и процветающую страну».

Программа макрофинансовой помощи Европейского союза с финансированием в 1,8 миллиарда евро была одобрена для украинского государства в 2015 году. Из этой суммы страна получила уже 1,2 миллиарда евро. Деньги выделяются в обмен на исполнение Киевом ряда обязательств, в том числе, проведение реформ.

Автор: Алла Ларионова
#помощь #евросоюз #украина #политика
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