Более 30 человек прошли парадом атлетов на открытии Паралимпиады-2018

Делегация из 36 граждан РФ прошла с парадом спортсменов, принимающих участие в Паралимпийских играх-2018.

Флаг Международного паралимпийского комитета (МПК), с которым прошли спортсмены из РФ, пронес волонтер из Южной Кореи Ли Ен Су. На прошлых Играх в Сочи флаг нес Валерий Редкозубов.

Комитет в начале января 2018 года заявил о продлении дисквалификации ПКР. Ограничения наложили в связи с допинговым скандалом после Игр в Сочи 2014 года.