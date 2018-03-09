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15:33   9 Марта 2018
Сирия
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Восточная Гута под огнем, или Кто пытается нарушить мир близ столицы Сирии

Восточная Гута под огнем, или Кто пытается нарушить мир близ столицы Сирии

Эвакуация гражданских из оазиса под угрозой. Боевики обстреливают гуманитарные коридоры. Армия постепенно берет Восточную Гуту под контроль.

Оппозиционные формирования продолжают препятствовать эвакуации мирных жителей из оазиса Восточная Гута близ сирийской столицы. Минувшей ночью там заработал дополнительный пропускной пункт Млеха — Джисрейн, но боевики обстреляли гражданских, которые пытались покинуть опасные районы.

Об этом ТАСС сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко, уточнив, что за нападением стояла группировка «Фейлак ар-Рахман».

В результате обстрела сгорели три автомобиля. Есть погибшие и раненые. По данным Евтушенко, Восточную Гуту сегодня готовы покинуть около 1,5 тысячи человек – преимущественно жители городов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ.

Остановка на территории оазиса остается напряженной. 8 марта в поселения Дума должна была прибыть гуманитарная колонна, но поставку пришлось перенести на неопределенный срок из-за участившихся минометных обстрелов боевиков «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), сообщал Евтушенко.

Восточная Гута под огнем, или Кто пытается нарушить мир близ столицы Сирии

Действующие в Восточной Гуте группировки представляют для Дамаска настоящую головную боль. Боевики регулярно наносят удары по мирным кварталам сирийской столицы, оперативно перебрасывая диверсионные группы с помощью системы тоннелей.

Проправительственные сирийские источники сообщают, что операция по зачистке оазиса идет полным ходом. Сирийская армия подошла к подконтрольным боевикам поселениям с востока. Командование САА рассчитывает подавить очаги сопротивления террористов «Нусры», чтобы обезопасить переферийные районы Дамаска. По данным Сирийского мониторингового центра по правам человека, армия взяла под контроль 52% территорий региона.

Российский Центр действует не кнутом, но пряником. Военным удалось убедить часть оппозиционных сил покинуть Восточную Гуту вместе с семьями. Сирийское руководство во избежание дополнительного кровопролития готово выпустить так называемую умеренную оппозицию на другие неподконтролные Дамаску территории. Жители оазиса открыто выступили против власти местных группировок. По соцсетям разлетелись сообщения о стихийных митингах, которые прошли под государственными флагами в поселениях Сакба, Бейт-Сава, Хаммурия. Часть партизан сложила оружия под давлением жителей.

Восточная Гута под огнем, или Кто пытается нарушить мир близ столицы Сирии

Ситуацию усугубляют междоусобные стычки среди оппозиционных группировок. По данным проправительственных источников, многие комбатанты из числа уроженцев Восточной Гуты готовы сложить оружие и подчиниться законным властям, однако их командиры из числа приезжих эмиссаров, либо приверженцы радикального ислама пытаются сохранить боевое ядро для дальнейшего сопротивления САА.

По оценке начальника отдела исследования ближневосточных конфликтов Института инновационного развития, эксперта РСМД Антона Мардасова, радикалов из числа «Хайат Тахрир аш-Шам» (далее ХТШ - альянс «Нусры») в Восточной Гуте около 400 человек. Лидирующие позиции занимают умеренные группировки «Джейш Аль-Ислам» и «Файлак Ар-Рахман».

«В Восточной Гуте выстроены институты альтернативной власти, производство вооружений и боеприпасов. Анклав блокирован уже шесть лет», - говорит Мардасов.

Как полагает собеседник агентства, стабилизировать ситуацию в Восточной Гуте можно лишь размежевав радикальную оппозицию ХТШ и умеренную в лице «Джейш Аль-Ислам» и «Файлак Ар-Рахман». Представители двух последних группировок охотно ведут переговоры с Дамаском, что и демонстрировали в Астане.

Автор: Григорий Рощин
#сирия #дамаск #джейш аль-ислам #саа #сирийская армия #восточная гута #файлак-ар-рахман #хайят тахрир аш-шам
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