Порошенко: Дело Рубана проконтролирует лично глава СБУ

Президент Украины Петр Порошенко выслушал доклад председателя СБУ Василия Грицака о задержании руководителя украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

На своей странице в соцсети Twitter он написал, что благодарен оперативникам за работу:

Заслухав доповідь Голови СБУ Василя Грицака з приводу затримання Володимира Рубана. Вдячний офіцерам-оперативникам за блискуче виконання операції. pic.twitter.com/A8YeWd4rl5 — Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2018

Украинский лидер также добавил, что расследование дела Рубана будет находиться под контролем главы СБУ Василия Грицака:

Розслідування справи Рубана буде під особистим контролем Голови СБУ. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 9, 2018

В объявленном Рубану подозрении от СБУ говорится, что он планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, а также намеревался расстрелять здание Рады и администрации президента с целью дестабилизировать обстановку в стране.