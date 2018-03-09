Премьер Грузии призвал к урегулированию отношений с Россией
Грузия и Россия должны предпринять совместные шаги для преодоления сложностей в отношениях.
Об этом говорится в обращении премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили к российскому руководству, распространенном в пятницу пресс-службой грузинского кабмина. Премьер также добавил, Грузия заявляла ранее и в очередной раз готова подтвердить, что заинтересована в достижении реального прогресса в ходе международных дискуссий.
«С этой целью я готов лично подключиться к данному процессу», — подчеркнул он.