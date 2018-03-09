Пентагон считает, что американские подлодки способны уничтожить Россию
Председатель стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Америка способна ответить на любою атаку со стороны России.
Как сказал Хайтен на бюджетных слушаниях в комитете Палаты представителей по ВС, Америка готова к любым угрозам.
Он отметил, что Россия не в состоянии предпринять что-либо, на что Вашингтон не смог бы дать ответа. Хайтен также добавил, что России неизвестно, где находятся американские подлодки, которые якобы могут уничтожить РФ.
Ранее группа американских сенаторов-демократов потребовали от госсекретаря Рекса Тиллерсона вступить с Россией в диалог после заявлений главы РФ о новом вооружении.