Москва может стать посредником в переговорах Сеула и Пхеньяна

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий не исключил возможности обсуждения ситуации на Корейском полуострове в Москве в трехстороннем формате — КНДР, Южная Корея и РФ.

Об этом парламентарий заявил РИА Новости, отвечая на вопрос о том, может ли нижняя палата российского парламента выступить в качестве площадки для трехсторонних переговоров по проблемам Корейского полуострова. При этом Слуцкий подчеркнул, что не станет предсказывать ее результат.

«Думаю, что США по-прежнему будут собирать негатив вокруг КНДР, но вместе с тем сам факт встречи вполне возможен», — заявил политик.

Ранее советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ен сообщил о том, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.