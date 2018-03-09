Боевики не дают мирным жителям выйти из дополнительного пункта пропуска на юге Восточной Гуты

Сирийские власти на юге Восточной Гуты открыли дополнительный пропускной пункт в направлении Джисрейн — Млеха, в близлежащих районах отмечается большое скопление людей, желающих выйти из зоны деэскалации.

Об этом рассказал представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин. Он отметил, что боевики не дают населению покинуть анклав.

Огонь по мирным жителям близ пунктов пропуска ведется и во время гуманитарных пауз. Имеются погибшие и раненые, их точное число не удается установить из-за непрекращающегося обстрела, сообщил генерал. Он отметил, что за последние сутки боевик выпустили по городу 18 мин, в результате пострадали два мирных жителя.

9 марта с 9 до 14 часов по местному времени должна действовать одиннадцатая гуманитарная пауза, введенная для вывода мирного населения через гуманитарный коридор.

В последние несколько недель ситуация в Восточной Гуте обострилась, из-за чего СБ ООН принял резолюцию 2401, требующую прекращения столкновений в САР и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней.

Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00.