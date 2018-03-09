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14:37   9 Марта 2018
Весь мир
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Боевики не дают мирным жителям выйти из дополнительного пункта пропуска на юге Восточной Гуты

Боевики не дают мирным жителям выйти из дополнительного пункта пропуска на юге Восточной Гуты

Сирийские власти на юге Восточной Гуты открыли дополнительный пропускной пункт в направлении Джисрейн — Млеха, в близлежащих районах отмечается большое скопление людей,  желающих выйти из зоны деэскалации.

Об этом рассказал представитель ЦПВС генерал-майор Владимир Золотухин. Он отметил, что боевики не дают населению покинуть анклав.

Огонь по мирным жителям близ пунктов пропуска ведется и во время гуманитарных пауз. Имеются погибшие и раненые, их точное число не удается установить из-за непрекращающегося обстрела, сообщил генерал. Он отметил, что за последние сутки боевик выпустили по городу 18 мин, в результате пострадали два мирных жителя.

9 марта с 9 до 14 часов по местному времени должна действовать одиннадцатая гуманитарная пауза, введенная для вывода мирного населения через гуманитарный коридор.

В последние несколько недель ситуация в Восточной Гуте обострилась, из-за чего СБ ООН принял резолюцию 2401, требующую прекращения столкновений в САР и обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней.

Глава МО РФ Сергей Шойгу заявил, что по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля вводится ежедневная гуманитарная пауза с 09.00 до 14.00.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #гумпомощь #гумпауза #восточная гута
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