Руководитель «Офицерского корпуса» Украины планировал покушение на Порошенко — СМИ

Глава Центра освобождения пленных Украины «Офицерский корпус» Владимир Рубан планировал покушение на главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Ранее сотрудники полиции задержали Рубана в Донбассе с большим количеством оружия. Помимо убийства Порошенко, руководитель Центра планировал покушение на главу МВД и секретаря СНБО, а также расстрел здания Верховной рады.

По информации издания, подозреваемого обвиняют в подготовке теракта и незаконном владении оружием. Рубан планировал атаковать Порошенко и его администрацию, когда те должны были находиться в Верховной раде. Обстрел глава «Офицерского корпуса» планировал произвести из минометов и гранатометов. Внутри здания Рубан намеревался взорвать гранату, что повлекло большое количество жертв, «дестабилизацию и хаос».