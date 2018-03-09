В Петербурге таксист изнасиловал учительницу в день 8 марта

В Петербурге водитель такси надругался над 29-летней учительницей истории.

Инцидент произошел в Невском районе рано утром 8 марта. Как сообщают СМИ, женщина около 6 утра остановила иномарку Chevrolet Lacetti и попросила водителя отвезти ее домой.

За рулем автомобиля находился 31-летний гражданин Узбекистана, который подрабатывал частным извозом. У одного из жилых домов на улице Дыбенко таксист остановился, применил силу и изнасиловал молодую женщину, после чего высадил ее из авто и скрылся.

После происшествия учительница обратилась за медицинской помощью в Александровскую больницу и уведомила полицию. Правоохранителям удалось оперативно задержать насильника. По факту происшествия было заведено уголовное дело.