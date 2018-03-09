Тиллерсон: Организация встречи Трампа и Ким Чен Ына займет «несколько недель»

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что подготовка переговоров между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, займет некоторое время.

Об этом в четверг сообщает Associated Press. По словам госсекретаря Соединенных Штатов, организация, определение времени и места встречи глав двух государств, займет «несколько недель».

Ранее американский лидер Дональд Трамп согласился встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая текущего года. Инициатором встречи выступил сам глава КНДР.