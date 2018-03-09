Пользователи соцсетей посмотрели фильм «Миропорядок 2018» с Путиным более 11 млн раз

Ранее на неделе российский журналист Владимир Соловьев опубликовал документальный фильм «Миропорядок 2018», основанный на нескольких эксклюзивных интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

За несколько дней киноленту посмотрели более 11 миллионов пользователей соцсетей. Сам Соловьев, рассказывая о фильме, отметил, что работа над фильмом была очень серьезная. Некоторые моменты заставили журналиста серьезно поволноваться.

В социальной сети «ВКонтакте» фильм посмотрели 3643780 человек. В «Одноклассниках» — 7147759.