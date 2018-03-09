Депутата партии «Свобода» избили в Киеве до потери сознания

Депутат украинской Рады от националистической партии «Свобода» Юрий Левченко был избит.

Об инциденте рассказал его соратник по партии, депутат Святослав Кутняк на своей странице в Facebook, сопроводив пост фотографиями с подтверждением своих слов.

Стычка произошла, когда политики хотели бросить бутылку с зажигательной смесью на месте демонтажа незаконно установленных гаражей. Как отметил Кутняк, правоохранителям удалось прекратить потасовку.

По словам Кутняка, Левченко избили до потери сознания. В полиции отметили, что депутат не подавал заявления об избиении.