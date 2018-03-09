Цены на флагман Samsung в России упали почти в два раза

Флагманский смартфон Samsung Galaxy A7 на российском рынке упал в цене почти в два раза.

Примерно год назад устройство стоило в России 32,9 тысячи рублей, однако сегодня его стоимость на рынке составляет порядка 20 тысяч рублей. Падение цены специалисты связывают с недавней презентацией новых флагманских смартфонов Samsung.

Напомним,Galaxy S9 и Galaxy S9+ были недавно представлены на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне.

Одним из основным достоинств подешевевшего Galaxy A7 разработчики считают водоустойчивость. Отмечается, что устройство может находиться в воде на глубине двух метров на протяжении одного часа, но никакого вреда ему это не принесет.