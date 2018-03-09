Экс-премьер Словакии: Глава государства намерен поссорить нас с Россией

Острая политическая борьба продолжается в Словакии. Недавно в стране ликвидировали журналиста Яна Куциака, написавшего статью «Итальянская мафия в Словакии: ее щупальца дотянулись до политики» и расследовавшего дела о коррупции.

По информации газеты «Комсомольская правда», обостряет положение дел президент Словакии Андрей Киска. Политик призывает «перезагрузить правительство» и устроить внеочередные выборы в парламенте.

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в беседе с изданием сообщил, что нынешний министр Роберт Фицо критически настроен в отношении европейской миграционной политики и активно поддерживает отмену санкций против России. Чарногурский напомнил, что в 2017 году молодежь вышла на улицы, но демонстрации ни к чему не привели. Теперь люди митингуют из-за убийства Куциака и его супруги. Полиция хоть и расследует дело, но пока не опубликовала никакой информации. Некоторые СМИ и чиновники обвиняют самого Фицо в причастности к преступлению.

Чарногурский также сообщил, что в страну приехал человек из фонда Сороса, специалист по цветным революциям. Киска в сентябре минувшего года лично встречался с Соросом во время визитов в Соединенные Штаты.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам словацкого Верховного суда Штефан Гарабин считает, что нынешние действия могут быть направлены против России. По мнению эксперта, европейские страны не в силах нормально развиваться без сотрудничества с российской стороной.