Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
13:46   9 Марта 2018
Весь мир
283

Экс-премьер Словакии: Глава государства намерен поссорить нас с Россией

Экс-премьер Словакии: Глава государства намерен поссорить нас с Россией

Острая политическая борьба продолжается в Словакии. Недавно в стране ликвидировали журналиста Яна Куциака, написавшего статью «Итальянская мафия в Словакии: ее щупальца дотянулись до политики» и расследовавшего дела о коррупции.

По информации газеты «Комсомольская правда», обостряет положение дел президент Словакии Андрей Киска. Политик призывает «перезагрузить правительство» и устроить внеочередные выборы в парламенте.

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский в беседе с изданием сообщил, что нынешний министр Роберт Фицо критически настроен в отношении европейской миграционной политики и активно поддерживает отмену санкций против России. Чарногурский напомнил, что в 2017 году молодежь вышла на улицы, но демонстрации ни к чему не привели. Теперь люди митингуют из-за убийства Куциака и его супруги. Полиция хоть и расследует дело, но пока не опубликовала никакой информации. Некоторые СМИ и чиновники обвиняют самого Фицо в причастности к преступлению.

Чарногурский также сообщил, что в страну приехал человек из фонда Сороса, специалист по цветным революциям. Киска в сентябре минувшего года лично встречался с Соросом во время визитов в Соединенные Штаты.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам словацкого Верховного суда Штефан Гарабин считает, что нынешние действия могут быть направлены против России. По мнению эксперта, европейские страны не в силах нормально развиваться без сотрудничества с российской стороной.

Автор: Павел Никифоров
#россия #сорос #словакия #роберт фицо #андрей киска #ян чарногурский
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7970
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
19058
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
34559
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1259
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса