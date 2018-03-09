Услугами «Московского каршеринга» ежедневно пользуются около 25000 раз

Московский мэр Сергей Собянин рассказал о популярности услуги «Московский каршеринг», которая была запущена в 2015 году.

На своей странице в соцсети Twitter он написал, что услуга является очень популярной - горожане ежедневно берут эти машины около 25000 раз. Градначальник также отметил, что в 2018 году общий парк автомобилей для краткосрочной аренды возрастет до 10-15 тысяч машин. По этому показателю Москва уже обогнала все европейские города.

Осенью 2015 года мы запустили "Московский каршеринг". Услуга стала популярной - ежедневно горожане берут эти машины около 25000 раз. До конца года общий парк авто для краткосрочной аренды составит не менее 10-15 тысяч. По этому показателю мы уже обошли все европейские города. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 9, 2018

Сервис каршеринга представляет собой поминутную аренду транспорта. Воспользоваться услугой могут все горожане, обладающие водительскими правами.

Ранее сообщалось, что в феврале «Яндекс» запустил в столице сервис поминутной аренды автомобилей под названием «Яндекс.Драйв».