Дерипаска обвинил Вашингтон в манипулировании общественным мнением с помощью «российской темы»

«Российской темой» в американской политике управляет небольшая группа людей, заявил бизнесмен Олег Дерипаска.

Миллиардер уверен, что эти люди так же манипулируют общественным мнением, как персонажи фильма «Хвост виляет собакой». Об этом Дерипаска сообщил в статье, опубликованной в американском издании The Daily Caller.

Бизнесмен отметил, что современные технологии и распад журналистики, которая была бы основана на фактах, позволили поразительно небольшому количеству людей порушить двусторонние или многосторонние отношения.