Россия настроена на диалог с США по стратегической стабильности — Лавров

Российская сторона всегда выступает за продолжение диалога с США по стратегической стабильности.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя призыв сенаторов США к проведению с Россией переговоров по стратегическим вопросам и продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее призыв американского Сената к переговорам с Россией прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он отметил, что иногда полезно сообщить, каким оружием располагаешь, подразумевая часть послания Федеральному Собранию президента РФ Владимира Путина, в которой он сообщил об образцах новейшего вооружения.