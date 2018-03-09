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13:04   9 Марта 2018
Россия
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Российский спецназ покажет противнику, как «вышивать» под водой

Российский спецназ покажет противнику, как «вышивать» под водой

Военный эксперт объясняет, чем хорош новый российский автомат АДС и где он может пригодиться.

Сравнивать новый автомат АДС, который готовят в РФ серийному производству, с автоматом Калашникова некорректно: детище тульских оружейников обладает универсальными характеристиками для проведения специальных операций. Об этом ИА «Политика Сегодня» сообщил главный редактор журнала «Национальная оборона» военный эксперт Игорь Коротченко.

«Автомат предназначен для поражения целей на суше и под водой. Конструкция предусматривает вооружение морского спецназа, боевых пловцов, сил специальных операций. Она наиболее пригодна для специализированных задач. Это универсальная разработка и революционная конструкция, аналогов не существует. АДС прошел опытную эксплуатацию. В этом плане у него достаточно хорошие тактико-технические характеристики, относительно небольшой вес (4,82 кг - прим. ПС). Чтобы вести стрельбу под водой или воздухе достаточно сменить магазин с типом патронов», - объяснил Коротченко.

Российский спецназ покажет противнику, как «вышивать» под водой

О подготовке оружия к запуску в серийное производство 9 марта РИА Новости сообщил начальник отделения «Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия» Юрий Амелин. Основные заказчики – Минобороны РФ и Росгвардия.

АДС (Автомат двухсредный специальный) рассчитан под патрон калибра 5,45 миллиметров. Он может стрелять в двух режимах: одиночными и очередью (до 900 выстрелов в минуту). Оружие может поразить цель на дальности до 600 метров на суше и до 25 метров под водой специальными игловидными пулями. Конструкция предполагает установку различных навесных модулей. Например, прибора для малошумной стрельбы или дополнительной оптики. В начальной комплектации АСД идет вместе с 40-миллиметровым подствольным гранатометом.

Автор: Григорий Рощин
#росгвардия #оружие #тула #спецназ #автомат #серийное производство #адс
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