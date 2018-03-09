Выборы-2018: в Коми началось досрочное голосование

Досрочное голосование на президентских выборах-2018 началось в труднодоступных местах Республики Коми.

Оно пройдет в период с 9 по 17 марта. Первыми в голосовании поучаствуют вахтовики из поселка Абезь. Сегодня к ним на вездеходе прибудут члены участковых избирательных комиссий.

Досрочное голосование пройдет по 194 маршрутам в 18 муниципалитетах из 20, сообщает ТАСС. Члены участковых избирательных комиссий будут добираться до избирателей с помощью снегоходов и вездеходов, а также на вертолетах и поездах.

Сообщается, что 10,577 тысяч избирателей из Коми могут проголосовать в ходе досрочного голосования. Это 1,56% человек от общего количества избирателей, зарегистрированных в республике.