Глава парламента Норвегии решил уйти с поста из-за перерасхода бюджета

Президент Стортинга (национального собрания Норвегии) Улемик Томмессен в решил уйти с поста из-за громкого скандала, причиной которого стал перерасход средств, выделенных на ремонт и реконструкцию комплекса зданий парламента.

Об этом сообщает в четверг ТАСС. Отмечается, что Томмессен публично заявил о данном решении после того, как большинство представленных в Стортинге партий сообщили об утрате доверия к его персоне.

Президент Стортинга формально является вторым лицом в стране после короля. Томмесен занимал пост с 2013 года.