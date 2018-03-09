Косачев считает обнадеживающей инициативу сенаторов США по переговорам с РФ

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал обнадеживающей информацию о призыве со стороны ряда сенаторов США к переговорам с РФ.

По мнению сенатора, сейчас в Вашингтоне проявляются признаки «позитивного», а не «негативного» парламентского давления, причем на президента США, а не России. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что для Вашингтона и Москвы существуют одинаковые угрозы в современном мире, при этом государства не являются угрозой друг для друга. Однако, заметил он, последнее станет существенным только после того, как американское руководство осознает, что у обеих стран имеются общие угрозы.