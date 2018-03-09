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12:35   9 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: С замороженных счетов Каддафи исчезли 10 миллиардов евро

СМИ: С замороженных счетов Каддафи исчезли 10 миллиардов евро

Счета были заморожены в 2011 году решением ООН.

Об этом пишет издание Vif. Сообщается, что около десяти миллиардов евро исчезли со счетов банка Euroclear в период между 2013 и 2017 годами. Как указывает ряд других бельгийских СМИ, данные счета находились под контролем приближенных лиц свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

В СМИ подчеркивается, что размораживание счетов не согласовывалось с Минфином Бельгии. Прокуратура сообщила, что остаток на четырех открытых счетах составляет примерно пять миллиардов евро.

После свержения и убийства Каддафи осенью 2011 года в Ливии возникло двоевластие. С одной стороны — избранный на всеобщих выборах парламент, с другой — происламский Всеобщий национальный конгресс.

Автор: Ольга Шпакова
#бельгия #ливия #банк #каддафи #счета
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