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12:33   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Протестующие в Киеве прорвались к памятнику, чтобы сорвать церемонию возложения цветов

Протестующие в Киеве прорвались к памятнику, чтобы сорвать церемонию возложения цветов

Участники акции протеста в Киеве прорвались к памятнику поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщили местные СМИ.

По традиции, президент Украины Петр Порошенко раз год оставляет цветы у памятника. Протестная акция началась утром, 9 марта. Митингующие недовольны действующей властью страны, поэтому планируют сорвать торжественные мероприятия по случаю 204-й годовщины Шевченко.

Полицейские оцепили территорию парка. Несколько десятков участников акции прорвали оцепление и направились к памятнику, миновав рамки металлоискателей.

Автор: Павел Никифоров
#порошенко #украина #киев #акция протеста
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