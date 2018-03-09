Протестующие в Киеве прорвались к памятнику, чтобы сорвать церемонию возложения цветов
Участники акции протеста в Киеве прорвались к памятнику поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщили местные СМИ.
По традиции, президент Украины Петр Порошенко раз год оставляет цветы у памятника. Протестная акция началась утром, 9 марта. Митингующие недовольны действующей властью страны, поэтому планируют сорвать торжественные мероприятия по случаю 204-й годовщины Шевченко.
Полицейские оцепили территорию парка. Несколько десятков участников акции прорвали оцепление и направились к памятнику, миновав рамки металлоискателей.