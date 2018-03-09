Путин назвал Транссибирский арт-фестиваль заметным и ожидаемым событием

Глава РФ Владимир Путин поприветствовал участников международного Транссибирского арт-фестиваля, который возглавляет российский скрипач Вадим Репин.

Президент отметил, что мероприятие является одним из самых заметных и ожидаемых событий в культурной сфере. В телеграмме, размещенной на сайте Кремля, также говорится о том, что форум завоевал высокое международное признание.

Путин подчеркнул, что проект был запущен пять лет назад и за это время он смог объединить мощные творческие силы России и других стран. Российский лидер также отметил важную просветительскую и благотворительную миссии фестиваля.

Концерты Транссибирского арт-фестиваля пройдут с марта по июль.