Термин «восточная Малопольша» напомнил вице-премьеру Украины про Крым
Вице-премьер Украины Павел Розенко приравнял фразы «восточная Малопольша» и «Крым был и будет российским». Об этом сообщил телеканал ZiK.
Розенко в эфире телеканала принялся обсуждать недавно принятый в Польше закон о запрете бандеровской идеологии. Политик считает, что Варшава ведет антиукраинскую политику в течение последних двух лет.
«Термин «восточная Малопольша» стоит в одном разряде с «Крым был и будет российским», — заявил министр, комментируя польский закон.