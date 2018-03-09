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12:12   9 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Термин «восточная Малопольша» напомнил вице-премьеру Украины про Крым

Термин «восточная Малопольша» напомнил вице-премьеру Украины про Крым

Вице-премьер Украины Павел Розенко приравнял фразы «восточная Малопольша» и «Крым был и будет российским». Об этом сообщил телеканал ZiK.

Розенко в эфире телеканала принялся обсуждать недавно принятый в Польше закон о запрете бандеровской идеологии. Политик считает, что Варшава ведет антиукраинскую политику в течение последних двух лет.

«Термин «восточная Малопольша» стоит в одном разряде с «Крым был и будет российским», — заявил министр, комментируя польский закон.

Автор: Павел Никифоров
#украина #крым #розенко
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