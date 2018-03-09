Термин «восточная Малопольша» напомнил вице-премьеру Украины про Крым

Вице-премьер Украины Павел Розенко приравнял фразы «восточная Малопольша» и «Крым был и будет российским». Об этом сообщил телеканал ZiK.

Розенко в эфире телеканала принялся обсуждать недавно принятый в Польше закон о запрете бандеровской идеологии. Политик считает, что Варшава ведет антиукраинскую политику в течение последних двух лет.