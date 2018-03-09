РПЦ открестилась от «Миротворца», призвавшего стрелять в священников

Представитель православного духовенства напомнил о скандальной репутации украинского ресурса.

Русская православная церковь игнорирует публикации украинского сайта «Миротворец», призывающего к расправе над священниками. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Ресурс «Миротворец» себя зарекомендовал, как разжигающий ненависть, призывающий к актам терроризма и совершению преступлений, поэтому комментировать то, что они там размещают, я считаю, совершенно излишним», - заявил Кипшидзе.

Ранее на странице «Миротворца» в Facebook появилось обращение к военнослужащим ВСУ. Украинских армейцев призвали воспринимать священников РПЦ, как «боевых единиц российского агрессора», у которых «под рясой может быть скрыт автомат», и стрелять, не задумываясь при малейшей угрозе жизни.

В минувшую среду, 7 марта, сайт «Миротворец» записал во враги украинского государства Ксению Собчак. По мнению администрации, политик сознательно нарушила законы Украины, посетив Крым в 2014 году.

Сайт «Миротворец» появился в 2014 году усилиями внештатного советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Он содержит открытую базу данных людей, которых называет сепаратистами или «агентами Кремля». Чаще всего информацию собирают нелегальным путем и публикуют персональные данные без согласия владельцев.