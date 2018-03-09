Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

Ушел из жизни режиссер Павел Подеревянский 

 Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина

Евгения Миронова наградили за роль князя Мышкина
Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

Спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев — МВД Украины

 «Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера

«Метили в висок»: на Украине молотками избили активиста-антикоррупционера
Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

Рода Стюарта наградят в рамках музыкальной премии BraVo в Москве 

 Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля

Шорт-лист Букеровской премии озвучат 12 апреля
11:57   9 Марта 2018
Россия
98

Новгородская область приступила к модернизации системы среднего образования

Новгородская область приступила к модернизации системы среднего образования

Первый заместитель главы Новгородской области Вероника Минина рассказала о том, что ее регион уже занимается выполнением задач по развитию системы среднего образования, поставленных главой РФ Владимиром Путиным.

Сообщается, что попечительские и наблюдательные советы в колледжах и техникумах занимаются пересмотром методик обучения, в образовательных учреждениях обсуждается вопрос закупок необходимого современного оборудования. Как отметила Минина, в этом году Новгородская область выиграла общероссийский конкурс по внедрению дистанционного экзамена.

Российский лидер Владимир Путин ранее распорядился создать в стране центры опережающей профессиональной подготовки и начать модернизацию системы профессионального образования с учетом стратегии регионального развития.

Автор: Ольга Шпакова
#путин #образование #новгородская область #среднее образование
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN Россия
Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN
Институт ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) продолжит работать с Европейской организацией по ядерным исследованиям. Как и прежде.
17:30   10 Марта 2018
7805
Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа Россия

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

15:24   10 Марта 2018
18671
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии Россия

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

13:45   10 Марта 2018
33846
Грудинин для народа или народ для Грудинина? Россия

Грудинин для народа или народ для Грудинина?

11:57   10 Марта 2018
1249
Новости smi2.ru
Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

Ведущий «Первого канала» Шейнин пожалел украинского блогера, который оплевал его в Италии

 Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

Польша перешла на «политический визг», защищая монополию на транзит российского газа

 Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

Россия не придет, но русские ученые останутся. Что будет после отзыва заявки РФ на членство в CERN

 Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса

Военная делегация из США и Канады прибыла на территорию Донбасса