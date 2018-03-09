Новгородская область приступила к модернизации системы среднего образования

Первый заместитель главы Новгородской области Вероника Минина рассказала о том, что ее регион уже занимается выполнением задач по развитию системы среднего образования, поставленных главой РФ Владимиром Путиным.

Сообщается, что попечительские и наблюдательные советы в колледжах и техникумах занимаются пересмотром методик обучения, в образовательных учреждениях обсуждается вопрос закупок необходимого современного оборудования. Как отметила Минина, в этом году Новгородская область выиграла общероссийский конкурс по внедрению дистанционного экзамена.

Российский лидер Владимир Путин ранее распорядился создать в стране центры опережающей профессиональной подготовки и начать модернизацию системы профессионального образования с учетом стратегии регионального развития.