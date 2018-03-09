Лавров назвал заявления о причастности РФ к отравлению Скрипаля пропагандой и истерией

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления о якобы причастности России к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В минувший понедельник полицейские графства Уилтшир заявили, что два человека отравлены неизвестным химическим веществом. Состояние их здоровья врачи оценили как критическое. При этом ни глава МВД Амбер Радд, ни премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не сообщали, что пострадавшими стали Сергей Скрипаль и его дочь. Впервые их имена упомянул глава МИД Борис Джонсон. Обвинения посыпались в сторону России.

Лавров отметил, что подобные заявления — сплошная пропаганда. Министр считает, что такие сообщения лишь «нагнетание истерики и истерии».